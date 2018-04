In bici sulle ciclabili della Teem

Gite in bicicletta il 25 aprile e il 1° maggio sulla rete di piste ciclabili connesse alla Teem. E’ la stessa società autostradale a ricordare questa possibilità. “I 35 chilometri di percorsi ciclopedonali connessi ad A58-TEEM permettono, d’altra parte – si legge – non solo di accedere a luoghi che, come la chiesa bramantesca di Rossate e le riserve avifaunistiche di Vizzolo e Pozzuolo, risultano, ormai, noti ma pure di scoprire aree verdi dietro l’angolo di Brianza, Milanese e Lodigiano. Quali? Per esempio, i gioielli ambientali incastonati sulle sponde di Molgora, Villoresi, Martesana e Muzza che, grazie all’uso combinato dell’Autostrada taglia-file e delle piste ciclabili adiacenti le cinque uscite (Pessano, Gessate, Pozzuolo, Paullo e Vizzolo), possono essere fruiti da tutti in assoluto relax. Il primo dei tre nuovi itinerari consigliati agli appassionati delle immersioni nella Natura si svolge nel Settore Nord (raccordo con A4 Torino-Trieste ad Agrate e caselli di Pessano e Gessate) di A58-TEEM e include piacevoli gite fuoriporta nella terra di confine tra Bassa Bergamasca e Area Metropolitana.

Riqualificate da Tangenziale Esterna SpA attraverso la realizzazione del Progetto Speciale Ambientale «Molgora-Villoresi», le zone rurali attorno a Caponago, Cambiago, Pessano e Gorgonzola offrono, infatti, agli escursionisti la possibilità di pedalare per chilometri costeggiando i corsi d’acqua. I punti d’arrivo più gettonati da quanti privilegiano i viaggi auto-più-bici nel Lotto Settentrionale di A58-TEEM sono Cascina Canepa, frazione di Pessano con meno di 100 residenti e con soli cinque edifici, il parco intercomunale che costituisce la porta d’ingresso al Molgora e la Martesana. Il filo conduttore della presenza di uno o più fiumi riguarda anche il modulo di mobilità dolce che da Paullo e Zelo Buon Persico, Comuni lambiti sia dalla Parte Centrale dell’Autostrada (casello di Paullo) sia da arterie viarie a percorrenza gratuita integrate, si snoda lungo la Muzza in direzione Cascina Villambrera. Valorizzato dal PSA «Muzza-Villambrera» trasposto dalla carta millimetrata alla realtà dalla Concessionaria, il teatro del secondo viaggio suggerito appare, adesso, scandito da percorsi ciclopedonali che conducono al Lago di Muzzano, alla Villa Pompeiana e alle Oasi Bosco del Mortone e della Garzaia. Il Segmento Sud di A58-TEEM (raccordo con A1 a Melegnano-Cerro e casello di Vizzolo) apre, invece, agli amanti delle due ruote la fruizione dell’area, peraltro a vocazione prevalentemente agricola, sfiorata da Lambro e Cavo Marocco e compresa tra i Comuni di Mulazzano, Casalmaiocco e Dresano. Meta d’elezione della terza scampagnata selezionata è, senz’altro, il «Parco dell’Amicizia» costruito, nell’ambito del PSA «Cavo Marocco-Cologno», da Tangenziale Esterna SpA sul tetto della più lunga galleria di A58-TEEM, portato a un’estensione di tre ettari e dotato di attrezzatura per pic-nic. Il segreto del successo tributato al giardino pensile sta, di certo, nella circostanza che, in virtù di un intervento architettonico spettacolare e senza precedenti, un «non luogo» per eccellenza come la copertura di un tunnel autostradale è stato trasformato in un polo di aggregazione frequentato da residenti e turisti. I ciclisti che, durante il Ponte, sperimenteranno i nuovi itinerari potranno percepire, insomma, A58-TEEM come un’infrastruttura incardinata non solo sul tracciato scelto, nei giorni feriali, da 70.000 automobilisti, camionisti e motociclisti ma anche su piste percorribili, nel tempo libero, dagli stessi e da altri utenti”.