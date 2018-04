Torna a Milano l’evento, unico al mondo, dedicato al mondo della radio. Dopo il successo della scorsa edizione tenutasi all’Unicredit Pavillon, il Festival mondiale delle radio diventa quest’anno più grande e cambia location. Da venerdì 1 giugno a domenica 3 giugno compreso, le più importanti realtà radiofoniche italiane occuperanno Parco Sempione per una grande festa aperta a tutti gratuitamente.

Organizzato con il patrocinio del Comune di Milano, la sapiente guida del direttore artistico Filippo Solibello e la produzione di Punk For Business, Radio City porta in città per la sua quarta edizione la radio in ogni sua forma e declinazione per celebrare il mezzo di comunicazione più diffuso e amato al mondo, ma anche quello che meglio sta attraversando la rivoluzione digitale, rinnovando linguaggio e piattaforme.

Oltre 200 radio, tra cui i più importanti network italiani e molte realtà internazionali, saranno presenti con temporary studios dai quali trasmetteranno in diretta il meglio dei loro contenuti. Tanti saranno gli ospiti presenti, musicali e non, per creare un’occasione unica di incontro con gli operatori del settore, i professionisti della radiofonia italiana e straniera. A breve verrà annunciato il calendario degli eventi con gli ospiti previsti per questa edizione.