Sant’Agostino, via libera alla riqualificazione

Partiranno a fine anno e saranno svolti in due tranche, per un totale di 490 giorni, i lavori di riqualificazione di Piazza Sant’Agostino. La Giunta ha approvato il quadro economico, per un importo di 1,5 milioni di euro, dell’intervento che consentirà ripristinare la qualità estetica e funzionale dell’area. “Sant’Agostino fa parte del grande piano di riqualificazione che riguarda nove piazze della città – sottolinea l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran – . Dopo la sistemazione di Rimembranze di Lambrate, ora sono in corso i lavori per Piazza Luigi di Savoia, poi sarà la volta di Sant’Agostino e a seguire San Luigi, Piazzale Negrelli, Archinto e Ortica. L’obiettivo è quello di rafforzare le identità locali dei quartieri, migliorando la vivibilità e la bellezza dello spazio pubblico attraverso l’incremento del verde e delle aree pedonali”.In Sant’Agostino, in particolare, saranno realizzati 5.000 mq di nuova pavimentazione in asfalto levigato e piantumati ottanta alberi (ginko e aceri), oltre ad arbusti alimentati da un nuovo impianto di irrigazione. Saranno posate anche nuove sedute e garantita la coesistenza tra spazi urbani e il mercato con lo spostamento di una quindicina di bancarelle nell’area di via Papiniano. Dal punto di vista viabilistico, sarà realizzata una zona a traffico limitato con l’installazione di una telecamera all’incrocio tra via Cesare da Sesto e via Ausonio, garantendo il transito ai residenti e in alcune fasce orarie ai commercianti.