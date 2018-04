Fuorisalone, 37 arresti durante i cotrolli

Dal 17 aprile ad oggi, durante i servizi di prevenzione e controllo messi in campo per il Fuorisalone, gli agenti della polizia hanno arrestato 37 persone, dieci nella solo giornata di ieri, colte colte in flagranza di reato contro il patrimonio. Lo fa sapere la Questura. Tra questi, quattro cittadini serbi in via Colonna bloccati mentre tentavano di uscire dal balcone di un appartamento con ancora i guanti addosso, tre cittadini marocchini arrestati dopo un inseguimento in Corso Buenos Aires con la merce sottratta a diversi esercizi commerciali, un italiano in via Novara responsabile di una rapina ai danni di una donna che ritirava dei soldi al bancomat, un cittadino marocchino arrestato in via Torino mentre era ancora intento a frugare all’interno di un’auto in sosta nonché un cittadino cubano che in via Torino veniva colto nel momento in cui sfilava dalla borsa di una turista un telefono cellulare.