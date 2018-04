Il musicista, produttore e dj svedese Avicii, celebre in tutto il mondo per il brano “Wake me up”, è morto oggi a Muscat, in Oman. Aveva 28 anni. Ancora ignote le cause del decesso. Nato a Stoccolma l’8 settembre del 1989, Avicii (vero nome Tim Bergling) si era ritirato dalle scene live due anni fa per motivi di salute. Aveva sofferto di pancreatite acuta e nel 2014 aveva subito l’asportazione della cistifellea e dell’appendice.