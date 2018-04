Quarto appuntamento della rassegna di narrazione e contaminazione Talkin’Menotti 2018. Il prossimo 3 maggio va in scena, in anteprima nazionale, “CANE SCIOLTO Il rocker che visse tre volte” di Omar Pedrini, scritto con Federico Scarioni con Omar Pedrini musiche Omar Pedrini e Carlo Poddighe regia di Emilio Russo.

Omar Pedrini è stato leader dei Timoria per quasi 20 anni, poi cantante solista, poeta, showman, autore e conduttore tv, artista trasversale, attore e addirittura docente in università. In questo spettacolo, tratto dalla biografia scritta da e con Federico Scarioni, il musicista bresciano rivive la propria storia, un percorso umano e artistico fatto di coraggio, scelte in controtendenza, momenti difficilissimi e tanto rock n’roll.

Cane Sciolto è un live show che miscela racconti musicali e parole, un viaggio che ripercorre le vicende della vita – o meglio delle vite – di Omar Pedrini, attraverso le note dei brani più significativi tratti dal suo repertorio, che eseguirà dal vivo con la chitarra.

Federico e Omar si ritrovano la sera prima della pubblicazione del libro: è il momento per un ultimo onesto incontro tra i due, in cui decidere gli aneddoti e le canzoni da presentare al pubblico.

Sarà un racconto sotto forma di dialogo e canzoni, fra il Don Chisciotte-Omar e il Sancho Panza-Federico, nel quale si confonderanno i confini dei rispettivi ruoli fino a invertirsi, in un confronto tra anime nude e differenti cicatrici.

BIGLIETTERIA TEATRO MENOTTI

Via Ciro Menotti 11, Milano – tel. 02 36592544 – biglietteria@tieffeteatro.it

PREZZI – posto unico 15 € + 1.50 € prevendita

ORARIO BIGLIETTERIA

Dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 domenica ore 14.30 | 16.30 solo nei giorni di spettacolo.

Acquisti online con carta di credito su www.teatromenotti.org

ORARIO SPETTACOLI

martedì, giovedì e venerdì ore 20.30, mercoledì e sabato ore 19.30 (eccetto le prime ore 20.30) domenica ore 16.30, lunedì riposo.