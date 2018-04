Investito in retro dalla macchina dei genitori; un bimbo di 4 anni è ricoverato in gravi condizioni a Brescia per le ferite riportate nell’incidente. Al volante, secondo le prime informazioni, c’era la mamma. I soccorritori hanno rianimato il piccolo sul posto e poi l’hanno trasferito d’urgenza in ospedale. E’ successo in via Ronchi San Francesco di Paola, alla periferia della città.