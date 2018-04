Ferrovie, vertice con Fontana “per migliorare il servizio pendolari”

“Migliorare i servizi per i pendolari”. E’ questo l’obiettivo dell’incontro di oggi tra il neo presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini. E’ emersa, spiega una nota congiunta, la “comune volontà di affrontare in modo nuovo ed efficace l’urgenza di dare ai pendolari che si muovono in Lombardia una prospettiva di miglioramento del servizio e dell’intero sistema della mobilità”. Non ci sono ancora piani concreti ma si segnala l’avvio di un dialogo tra la Regione, che controlla Trenord, e le Ferrovie sugli investimenti da fare per migliorare il servizio.