Bovisio Masciago, uccide la moglie in mezzo alla strada

E’ morta prima di arrivare in ospedale la donna colpita dai colpi di pistola esplosi dal marito a Bovisio Masciago (MB). La vittima è Giulietta Valeria Bufo, 56 anni (non 35 come riferito in un primo momento). A spararle è stato Giorgio Truzzi, 57 anni. Il loro matrimonio era in crisi da tempo. Secondo quanto ricostruito fino ad ora dai carabinieri di Desio, l’uomo stava seguendo la moglie a bordo della sua Smart quando, all’altezza di un semaforo, ha fatto fuoco. Ancora non è chiaro se la donna sia scesa o meno di sua volontà dall’auto, un’Alfa Romeo Giulietta. Valeria Bufo è stata colpita da tre proiettili sparati in mezzo alla strada. Giorgio Truzzi si è costituito subito dopo ai carabinieri.