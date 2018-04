ROGER WATERS in Italia da stasera: dopo i sold out, ritorno in estate

Ci ha trascurati per 4 lunghi anni, costantemente impegnato a girare il mondo in tour, ma ora ROGER WATERS torna a trovarci con uno spettacolo unico e incredibile, quello del Us + Them Tour 2018, sia nella versione indoor a partire da stasera a Milano che nella versione outdoor la prossima estate.

Imponente scenografia e straordinari effetti speciali, come Waters comanda…

La colonna sonora è quella immortale dei PINK FLOYD di cui Waters è stato il genio creativo, e come sempre sul palco accanto a lui sfilerà una formazione di musicisti di caratura altissima.

Tra i brani in scaletta non mancheranno “Time”, “Another Brick In The Wall”, “Wish You Were Here”, “Us And Them”, “Pigs” e “One Of These Days“.

Sui palcoscenici Italiani questa volta la rappresentazione è se possibile ancora più grandiosa e la produzione estiva ricalcherà lo show spettacolare finora messo in scena solo a Città del Messico e allo storico Desert Trip Festival lo scorso anno.

Delle 3 città del Vecchio Continente in cui questo incredibile spettacolo andrà in scena ben 2 sono Italiane. A Londra che ospiterà il concerto ad Hyde Park si aggiungono infatti Lucca e Roma che accoglieranno il mega show nei loro angoli più suggestivi.

Le location non sono state scelte a caso: l’indirizzo preciso arriva dall’Artista affascinato dal collegamento tra le Mura cinquecentenarie che avrà al fianco del palcoscenico e “The Wall“, la sua opera principe, i cui brani avranno una parte fondamentale nella scaletta di questo show che vedrà Roger Waters interpretare tutti i grandi classici a firma Pink Floyd insieme ai brani del suo nuovo album “Is This The Life We Really Want?”. Anche nell’affascinante scenario del Circo Massimo si respirerà come in nessun altro posto il fascino della storia, anche della musica rock maiuscola!

Il palco innovativo riproduce la Battersea Power Station di Londra che evoca la storica copertina dell’album “Animals” (1977), pietra miliare della produzione dei Pink Floyd. Agli effetti speciali che vedono, tra le altre cose, il leggendario maiale volare sopra tutto il pubblico e un aereo da guerra schiantarsi contro il palcoscenico, si aggiunge un sistema di amplificazione avanguardistico che regalerà al pubblico una nuova esperienza di ascolto.

Siamo sicuri che l’occasione non mancherà di richiamare in “pellegrinaggio” i Pink Floydiani di tutta Europa, ma anche tutti gli estimatori del Buon Rock.

“Us + Them Tour” ha conquistato critiche entusiasmanti in mezzo mondo, la scaletta è stata definita “spettacolare” e la produzione “sbalorditiva”. Ad oggi questa tournée – svoltasi esclusivamente in arene dalla capienza media di circa 12.000 spettatori a sera – ha totalizzato quasi 300.000 spettatori, incassando al botteghino oltre 25 milioni di dollari.

Imperdibile!

ROGER WATERS – Us + Them Tour 2018

Martedì 17 APRILE @ Mediolanum Forum Assago – MILANO

Mercoledì 18 APRILE @ Mediolanum Forum Assago – MILANO

Sabato 21 APRILE @ Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BOLOGNA)

Domenica 22 APRILE @ Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BOLOGNA)

Martedì 24 APRILE @ Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BOLOGNA)

Mercoledì 25 APRILE @ Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BOLOGNA)

Mercoledì 11 LUGLIO @ Mura Storiche – LUCCA SUMMER FESTIVAL

Sabato 14 LUGLIO @ Circo Massimo – ROMA

I concerti primaverili (compresi quindi quelli di Milano) sono completamente esauriti da mesi (ATTENZIONE ai biglietti falsi che potrebbero circolare!!).

Biglietti e pacchetti VIP per il tour estivo (a partire da 76 euro) già in prevendita su Ticketone.