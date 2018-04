Taxi col nastro bianco contro l’abusivismo

Durante il prossimo Salone del Mobile i taxi milanesi esporranno sulle loro antenne un nastro bianco “perché questo colore è sinonimo di legalità e i tassisti lavorano nella legalità, sono un servizio pubblico”. Lo comunicano con una nota le associazioni di categoria in collaborazione con i Radio Taxi milanesi. “Un nastro bianco – si spiega – per segnalare che la protesta contro l’abusivismo continua, anche per sensibilizzare le istituzioni ad agire in maniera concreta contro questo fenomeno. Un nastro bianco perché il bianco è il colore dei taxi legali, che garantiscono all’utenza quelle certezze che solo il servizio pubblico può garantire. Un nastro bianco perché simboleggia la trasparenza di un lavoro fatto alla luce del giorno, per strada, sotto gli occhi di tutti, che può essere verificata in ogni momento”.