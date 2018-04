MiGeneration, corsi gratuiti per i giovani che non lavorano

Sono già 193 i giovani che si sono pre-iscritti ai corsi di formazione gratuiti di MiGeneration, il progetto che il Comune di Milano e la Città metropolitana, in collaborazione con 12 partner, propongono a ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni che non studiano, non lavorano o fanno solo lavoretti saltuari, per aiutarli a sviluppare nuove competenze e idee imprenditoriali.Ad oggi i percorsi stanno attirando per la maggior parte ragazzi (107, le ragazze sono 86), di origine italiana (138, di origine straniera sono 55) e residenti a Milano (129, da altre località della Città metropolitana sono 64).Otto i corsi già avviati o in partenza: Videomaking (10 partecipanti), Grafica e Web Design (15 partecipanti), Percorsi – Passeggiate teatrali alla scoperta dei quartieri di Milano (6 partecipanti), Agrifood (9 partecipanti), Ri-Generation (6 partecipanti), Lavori in corso (6 partecipanti), La non-scuola 1a edizione (6 partecipanti) e Imparare a lavorare nei pubblici esercizi (12 partecipanti).Sono ancora 9 i corsi con iscrizioni aperte. Per scoprirli e fare domanda, oltre a visitare il sito www.migeneration.it, è possibile partecipare all’incontro di lunedì 16 aprile, dalle 17 alle 20 (Spazio Ex Fornace, Alzaia Naviglio Pavese 16), con i giovani Local Ambassador. L’iniziativa nasce da un’idea lanciata da un gruppo di giovani che hanno partecipato al Laboratorio YouthLab, organizzato nel mese di febbraio da ActionAid Italia, per sperimentare i nuovi metodi di aggancio e intercettazione dei cosiddetti NEET. La serata si chiuderà con un aperitivo curato da La Frisa Gourmet e, dalle 18.30, un concerto degli NH3 Orchestra, un collettivo Hip Hop che realizza brani prodotti dal quartetto rap NH3 arricchiti dall’accompagnamento di basi strumentali eseguite live.

Il progetto è promosso da Anci, attraverso il bando ReStart, ed è cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.