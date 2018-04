La politica è fare i conti con le cose come sono davvero: cioè spesso non belle e non pulite. Bisogna entrare nel fango, a volte, per aiutare gli altri a uscirne. Ma tenendo sempre lo sguardo verso l’orizzonte delle regole, dei valori, delle buone ragioni. Un dialogo appassionato e appassionante. Gianrico Carofiglio, scrittore, magistrato e politico, ne parla nel suo ultimo libro “Con i piedi nel fango” (ed Gruppo Abele).

Ecco l’intervista andata in onda a Lombardia in Libreria