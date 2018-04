I BIFFY CLYRO sono rinomati per la loro impressionante carica esplosiva dal vivo, eppure il trio scozzese ha dimostrato, spesso e volentieri, la propria attitudine ad un’intensità più essenziale. Ci hanno talmente preso gusto che hanno deciso di mettersi alla prova in maniera definitiva annunciando i dettagli del primo album in versione acustica, “MTV Unplugged: Live At Roundhouse London”, in uscita venerdì 25 Maggio 2018.

Registrato alla famosa Roundhouse di Londra l’8 Novembre dello scorso anno, il set è stato il rilancio nel Regno Unito dell’iconica serie televisiva MTV Unplugged. I Biffy Clyro seguono le orme di altre band rock di fama mondiale che si sono esibite nella serie come Paul McCartney, Nirvana, Pearl Jam, R.E.M., Aerosmith, Kiss, Oasis, Eric Clapton, Bryan Adams, solo per citarne alcuni…

MTV trasmetterà la performance alla Roundhouse come global premiere internazionale il 25 Maggio, giorno della release.

Il set è composto da tutti i brani più famosi della discografia dei Biffy Clyro, che conta ad ogni ben 7 album da studio. 15 magnifiche canzoni riarrangiate, tra cui “Machines” che è già da tempo uno dei momenti più intensi dei concerti della band, con Simon Neil che si esibisce da solo accompagnandosi con la chitarra acustica, mentre i brani “Many of Horror”, “Re-arrange” e “Medicine” sono tutti ideali per una performance unplugged. Non solo: i tre hanno dimostrato ancora una volta il loro indiscusso talento anche in esecuzioni di brani che nella loro forma originale sono più aggressivi e drammatici come “The Captain”, “Black Chandelier” e “Bubbles”.

L’album contiene anche alcune sorprese per i fan: una splendida cover del brano dei Beach Boys “God Only Knows” e un nuovo brano inedito dal titolo “Different Kind Of Love”.

“MTV Unplugged: Live At Roundhouse London” sarà pubblicato in CD, CD+DVD, BOXSET (contenente 2 LP, CD e DVD) e in DIGITALE. L’album è già disponibile in pre-order da oggi chi effettuerà il pre-order qui riceverà in anteprima in instant download la nuova versione unplugged del brano “Many Of Horror”.

BIFFY CLYRO – “MTV Unplugged: Live At Roundhouse London”

Tracklist completa:

‘The Captain’

‘Biblical’

‘Re-arrange’

‘Drop It’

‘Black Chandelier’

‘Folding Stars’

‘Different Kind Of Love’

‘Mountains’

‘God Only Knows’

‘Opposite’

‘Small Wishes’

‘Bubbles’

‘Medicine’

‘Many of Horror’

‘Machines’

Non è tutto: seguirà in autunno il Biffy Clyro MTV Unplugged Tour per offrire ad un pubblico più ampio la possibilità di assistere ad un set acustico dei Biffy Clyro assolutamente raro ed unico in una cornice magica.

Non poteva mancare un imperdibile appuntamento italiano:

BIFFY CLYRO Unplugged 2018

Lunedì 1 OTTOBRE @ Teatro dal Verme – MILANO

Biglietti in prevendita generale su Ticketone dalle ore 10 di venerdì 11 Maggio.

Presale esclusiva dei biglietti dalle ore 10 di giovedì 10 Maggio per chi preordinerà l’album.