Bikesharing, parte il servizio di sicurezza contro vandalismi

“A partire dal mese di aprile si inasprisce la lotta contro il vandalismo; Mobike ha infatti assunto un servizio di sicurezza composto da 10 guardie private in borghese, addette al controllo del servizio di bike sharing, operativi sulla città di Milano. Pochi giorni fa – spiega l’azienda di bike sharing -, S.C, è stato denunciato per appropriazione indebita ai danni dell’azienda Mobike. Le guardie giurate​ in collaborazione con le forze dell’ordine lo hanno sorpreso nella zona di Porta Genova a Milano con una bicicletta Mobike con il lucchetto rotto. Tramite il controllo incrociato con le telecamere posizionate in zona, e’ stato confermato che lo studente avrebbe infatti forzato e aperto il lucchetto di chiusura della bicicletta; lucchetto che normalmente viene sbloccato tramite una app in cui gli utenti versano un deposito per l’utilizzo. La società Mobike è molto soddisfatta per questo nuovo servizio di sicurezza. Gli atti vandalici a Milano sono ridotti, circa l’1% al mese su 8000 biciclette autorizzate e i numeri sono in linea con il budget dell’azienda. Purtroppo le biciclette vandalizzate diventano inutilizzabili e generano disservizio perché gli utenti non riescono ad usarle. Per questo motivo è stato deciso di attivare un servizio di sicurezza diffuso che permetterà di ridurre ulteriormente il fenomeno e garantire il massimo livello di servizio”.