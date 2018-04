Metropolitana potenziata per il Salone del Mobile

Da martedì 17 a domenica 22 aprile le linee della metropolitana di Milano saranno potenziate per facilitare gli spostamenti dei visitatori del Salone Internazionale del

Mobile e del Fuorisalone. Dal 17 in particolare, è potenziata la linea M1 e, nelle ore serali, anche la linea M2, che porta ai distretti più animati del Fuorisalone. Per raggiungere la

zona di via Tortona, in alternativa alla fermata di Porta Genova Atm consiglia di usare anche quella di Sant’Agostino. Nella giornata di sabato 21 aprile il servizio urbano delle linee M1, M2, M3 e M5 è prolungato con gli ultimi passaggi dal centro città alle 2 di notte circa. Sabato 21 restano aperti fino alle 2,30 anche i parcheggi di interscambio di Gobba, Famagosta, Lampugnano, Bisceglie, Molino Dorino, San Donato e Maciachini. Sul sito www.salonemilano.it è possibile acquistare un biglietto integrato metropolitana + ingresso al Salone del Mobile valido per un viaggio andata e ritorno sulla linea M1 tra Milano e Rho Fieramilano. Il QR code per accedere in metro è già stampato sul

biglietto d’ingresso al Salone: basta avvicinarlo al lettore ottico dei tornelli per sbloccarli. Per raggiungere da Milano la fiera sono disponibili il biglietto di corsa singola da 2,50

euro, il biglietto di andata e ritorno da 5 euro oppure il biglietto giornaliero da 7 euro (valido per l’intera giornata della convalida senza limite al numero di viaggi).