Liberazione: Milano antifascista, basta rievocazioni naziste (VIDEO)

La rete “Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale” ha presentato oggi davanti alla sede di Regione Lombardia le iniziative per la festa della Liberazione. Gli attivisti saranno presenti con un troncone importante della manifestazione ma hanno annunciato anche un convegno per il 14 aprile a Palazzo Reale al quale parteciperà anche il sindaco Beppe Sala. Un incontro dal titolo “La banalità del male – fascismo e razzismo non sono opinioni, sono un crimine” al quale si affiancherà, lo stesso giorno, a Cologno Monzese, un presidio contro la rievocazione storica della Seconda Guerra con la presenza di figuranti dell’esercito nazista, inizialmente prevista per il fine settimana del 21-22 aprile e poi spostata a giugno.

Un incontro a Palazzo Reale il 14 aprile, un presidio a Cologno Monzese contro la rievocazione nazista davanti al Comune e poi corteo il 25 aprile per dire no a razzismo e fascismo con lo slogan “l’unica razza è quella umana”. La rete Milano antifascista presenta le iniziative per la Liberazione. Publiée par Radio Lombardia sur jeudi 12 avril 2018

Infine è stata confermata, sempre per il 25 aprile, l’iniziativa ‘Porta un fiore al partigiano’, mobilitazione antifascista al cimitero Maggiore per contrastare la commemorazione al Campi 10 dei caduti della Rsi.