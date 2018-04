Scossa di terremoto 4.7 nelle Marche

La terra torna a tremare in centro Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, nelle Marche. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria. I sindaci delle zone terremotate riferiscono di “danni notevoli”. Non ci sarebbero, per fortuna, feriti.

Trenitalia ha deciso di sospendere a scopo precauzionale la circolazione lungo la linea interna Civitanova Marche-Macerata. La circolazione dovrebbe riprendere alle 9.