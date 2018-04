Tangenti sanità: indagato anche Cioppa, ex sottosegretario di Maroni

Anche l’ex sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia durante la Giunta di Roberto Maroni, Gustavo Cioppa, è finito nella nuova inchiesta sulle presunte tangenti nella sanità lombarda che oggi ha portato a sei arresti per corruzione. Per lui l’accusa è favoreggiamento e abuso d’ufficio. Cioppa è un ex magistrato in pensione ed è stato procuratore della Repubblica a Pavia. Il gip, infatti, segnala che l’ex sottosegretario del Pirellone “è apparso una sorta di referente e portavoce negli ambienti della Regione” degli interessi dei soggetti implicati nella “medesima trama affaristica”.