Milano, reati ancora in calo nel 2018

Continuano a diminuire i reati a Milano, secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato. Nel capoluogo lombardo, infatti, il numero totale dei reati è passato da 111.202 a 103.785 confrontando il periodo la luglio 2016 a marzo 2017 con il medesimo periodo 2017-2018. Si tratta di un calo del 6,67%. Per quanto riguarda la città metropolitana di Milano la diminuzione è stata dell’8,17%. In netto calo le truffe agli anziani: nel 2017 quelle andate a segno sono state 81 contro le 190 del 2016. Sempre più spesso sono gli stessi anziani a sventare i raggiri. Ai minimi le rapine in posta e in banca.