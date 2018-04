Mortara, scava un buco per i fiori e trova sei bombe a mano

Stava scavando un buco nel giardino di casa per piantare dei fiori quando ha scoperto sei bombe a mano della Seconda Guerra in una vecchia pentola. Una pensionata di Mortara (Pv) ha chiamato i carabinieri che hanno trasportato gli ordigni in un campo fuori dal centro abitato per disinnescarli. Quasi sicuramente le bombe erano state nascoste sotto il terreno negli anni del conflitto, probabilmente da qualche parente della stessa pensionata. La casa infatti appartiene alla stessa famiglia da diverse generazioni.