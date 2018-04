Campo nazista a Cologno, Forza Italia scarica il sindaco Rocchi

Il coordinatore cittadino di Forza Italia di Cologno Monzese (Mi), Gianfranco Cerioli, prende le distanze dalla scelta dell’amministrazione comunale di organizzare, in occasione della ricorrenza della “Liberazione”, la ricostruzione di un campo militare tedesco davanti alla sede comunale di villa Casati. “Come respondabile di Forza Italia di Cologno Monzese -afferma Cerioli – apprendo dell’iniziativa dell’amministrazione comunale, di cui Forza Italia fa parte, di organizzare uno spettacolo teatrale, davanti a Villa Casati , che evoca un campo militare tedesco alla fine della guerra. Spettacolo che si terra’ il 21 e 22 aprile , alla vigilia della festa per la “LIBERAZIONE”. Spettacolo ritenuto storico culturale dal sindaco e dall’assessora alla cultura che firmano il manifesto. Mi dissocio totalmente da questa iniziativa, ritenendola inopportuna e poco storica culturale. Rievocare seppur in modo teatrale una pagina buia della seconda guerra mondiale è riaprire ferite inutili che il popolo italiano e non solo ha pagato a caro prezzo. Spero vivamente che il sindaco, persona intelligente e sensibile capisca la inopportunita’ di questa rappresentazione teatrale, e la sospenda. Cio’ non vuol dire darla vinta alle opposizioni che hanno protestato vivacemente, ma semplicemente che a volte, seppur in buona fede, si puo’ essere indotti a sbagliare. Correggersi non e’ sinonimo di colpa ma anzi e’ un segno di grande intelligenza”. E cosi la maggioranza di destre che governa Cologno si spacca sul campo nazista, con Forza Italia contraria mentre Lega, Casapound, Cologno Nel Cuore, list Di Bari e F.lli d’Italia e altri del gruppo misto favorevoli. Intanto le opposizioni si danno appuntamento per sabato 21 aprile per chiedere la revoca del “campo tedesco”, davanti a Villa Casati, alla viglia del 25 aprile.