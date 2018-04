Sesto, donna morta con coltello nel petto: è suicidio

Si sarebbe tolta la vita la donna di 53 anni ritrovata morta nella propria abitazione di Sesto San Giovanni dalla Polizia. Aveva un coltello nel petto ed era in sdraiata sul letto. La morte

sarebbe avvenuta almeno dieci giorni fa, a giudicare, secondo le prime ipotesi investigative, dall’avanzato stato di decomposizione. La donna da tempo si era allontanata dalla propria famiglia e aveva problemi di depressione. Accanto al letto è stato ritrovato un biglietto. Sul posto la Polizia di Sesto con il supporto della Scientifica per i rilievi del caso. A quanto si apprende, dunque, ci sarebbero elementi per gli investigatori per ritenere che si sia trattato di suicidio.