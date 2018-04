Incendio San Donato, il vigile del fuoco ucciso da una trave

Secondo una prima ricostruzione sarebbe rimasto travolto dal crollo di una trave mentre si

trovava all’esterno dell’azienda Pinuccio La Vigna, il vigile del fuoco volontario morto ieri durante le operazioni di spegnimento di un incendio a San Donato Milanese, periferia sud di Milano. “I ragazzi del distaccamento di Pieve Emanuele, di cui lui faceva parte, si erano posizionati a ridosso del portone principale dell’azienda e stavano predisponendo le lance per le fasi iniziali di intervento: c’erano tre-quattro persone e si è sentito un rumore sordo, alcuni hanno istintivamente indietreggiato per mettersi in sicurezza e pensavano che il

collega fosse con loro – ha spiegato a Sky Tg 24 il vice capo provinciale dei vigili del fuoco di Milano Mario Abate, che si trova sul posto – sembra che la trave sia caduta con movimento anomalo sporgendo dal filo del fabbricato, e che loro fossero all’esterno del capannone, non erano ancora entrati”. Saranno i magistrati a chiarire la dinamica dell’accaduto con le indagini. Per ora l’incendio è stato domato, dentro la fabbrica

c’era del materiale plastico.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a nome dell’intera giunta regionale esprime “cordoglio e vicinanza alla famiglia di Pinuccio La Vigna. Si legge in una nota della Regione. “La giunta regionale – afferma Fontana – ha massima attenzione sul tema sicurezza sul lavoro e, proprio per sottolineare il nostro impegno, nella prima seduta abbiamo deciso di investire 8 milioni nell’assunzione di 40 nuovi addetti a controlli”. “Una tragedia immane che colpisce il cuore di tutti i vigili del fuoco italiani. La Ugl vigili del fuoco si stringe al dolore della famiglia del collega. Con la tragedia di oggi, salgono a 156 le vittime sul lavoro in italia nel 2018. Piu’ sicurezza meno incidenti, feriti e morti”. Così la Ugl Vigili del fuoco su Twitter. “Un altro angelo del fuoco è volato in cielo. Esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari a nome mio e di tutto il sindacato Conapo che rappresento”. Così in una nota Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, il sindacato autonomo di categoria.