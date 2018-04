Una donna e’ stata trovata morta in casa sua a Sesto San Giovanni (Mi). Il cadavere e’ stato trovato sul letto, gia’ in stato di decomposizione, con un coltello nel petto. Il corpo e’ stato trovato questa mattina alle 9.45 e a dare l’allarme sono stati i parenti della vittima che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. Sul caso indaga la polizia.