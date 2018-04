Rischio slavine, chiusa la strada per il passo del Tonale

Anas comunica che, per consentire il disgaggio urgente e improrogabile di un fronte di valanga localizzato nel territorio comunale di Ponte di Legno, in provincia di Brescia, la strada statale 42 “del Tonale e della Mendola”, sarà temporaneamente chiusa al transito dalle 12,30 di oggi 6 aprile, in corrispondenza del km 145,000. Il provvedimento si rende necessario al fine di consentire il disgaggio controllato del versante prossimo alla sede stradale. Anas specifica che il fronte sarà puntualmente monitorato nelle ore successive alle operazioni e che la strada statale sarà riaperta al regolare transito solo quando sarà accertato che non sussista pericolo per la sicurezza della circolazione.