Anas comunica che, a causa di un incidente, è chiusa provvisoriamente al traffico la strada statale 336 dir “Diramazione per l’Aeroporto della Malpensa”, in corrispondenza del km 27,000, nel territorio comunale di Marcallo con Casone, in provincia di Milano.

Risulta morto uno degli occupanti dei veicoli coinvolti e un ferito grave è stato trasportato tramite elisoccorso presso un centro di primo soccorso. Le cause e la dinamica dell’incidente, che ha coinvolto due veicoli, sono in corso di accertamento.Sul posto sono presenti il personale dell`Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione in piena sicurezza. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità limitrofa.