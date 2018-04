Aggressioni a due capotreno in Lombardia

Due aggressioni a due capotreno sono avvenute negli ultimi giorni in Lombardia. Ieri una capotreno è stata colpita con un pugno in faccia da un giovane africano che voleva salire sul convoglio in sosta a Delebio, in Valtellina. Il treno partito da Tirano alle 19-06 e diretto a Milano era fermo per un guasto ad un passaggio a livello. Il giovane ha cercato di salire, ma la capotreno gli ha spiegato che non si poteva e lui ha reagito con un pugno.

Stamattina a Sesto Calende, nel varesotto un capotreno è stato aggredito da un uomo senza biglietto ed è stato medicato in ospedale. L’aggressore è stato denunciato per lesioni personali.