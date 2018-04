Domenica 8 aprile, dalle 8 alle 16 circa, per permettere il passaggio della Milano Marathon i tram e i bus che transitano in prossimità del percorso subiranno consistenti rallentamenti e deviazioni. Dall’inizio del servizio al primo pomeriggio sarà chiusa la stazione metropolitana di Palestro M1. Tutte le informazioni sulle modifiche ai servizi sono disponibili sul sito Atm alla pagina Info Traffico e sull’app mobile alla voce News.

CHIUSA DALL’INIZIO DEL SERVIZIO LA STAZIONE PALESTRO M1 – Su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’inizio del servizio (ore 6 circa) sarà chiusa la stazione di Palestro M1. I passeggeri potranno utilizzare la stazione vicina di Porta Venezia.

PER I PARTECIPANTI ALLA MILANO MARATHON – Per raggiungere il villaggio atleti all’interno dei Giardini Montanelli, i maratoneti possono scendere alle stazioni M3 di Repubblica, Turati e Montenapoleone. Per raggiungere i Villaggi staffetta, le stazioni più vicine sono quelle di Lotto, Pagano e Bonola sulla linea M1.

CONSISTENTI DEVIAZIONI E RALLENTAMENTI PER TRAM E BUS – Di seguito le linee maggiormente coinvolte:

tram : 1, 2, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 33

: 1, 2, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 33 bus: 40, 43, 48, 50, 54, 57, 58, 61, 64, 67, 68, 69, 78, 70, 94, 98, NM1

È possibile utilizzare le metropolitane nelle tratte non servite dalle linee di superficie. A partire dalle 16 circa, orario previsto per il termine della manifestazione, il regolare servizio delle linee di superficie verrà ripristinato gradualmente. Segue il dettaglio dei percorsi:

Linea 1 – dalle 8 alle 16 circa. In servizio tra Roserio e piazzale Lagosta, con transito a Monumentale M5.

collegamento bus tra Greco e Porta Venezia M1.

Linea 2 – dalle 8 alle 16. La linea non fa servizio.

Linea 4 – dalle 8,15 alle 16 circa. In servizio tra Monumentale M5 e Parco Nord. Non transita da Lanza M2 e Cairoli M1.

Linea 9 – dalle 8,15 alle 11 circa. In servizio tra Centrale FS M2/M3 e porta Lodovica con transito in via Settembrini/via Lazzaretto. Collegamento bus tra Porta Lodovica e Porta Genova.

Linea 10 – dalle 8 alle 16. La linea non fa servizio.

Linea 12 – dalle 8,15 alle 16 circa. In servizio tra Roserio e Parco Nord con transito in Monumentale M5 e Maciachini M3. Non transita in Duomo M1/M3, Cordusio M1 e Missori M3.

Linea 14 – dalle 8 alle 16 circa. In servizio tra Lorenteggio – Duomo M1/M3 e Cimitero Maggiore – Maciachini M3. Non transita da Lanza M2.

Linea 16 – dalle 8,15 alle 12,30 circa. In servizio tra Monte Velino e viale Molise con transito in Missori M3 e tra Axum e De Angeli M1. Non transita da Duomo M1/M3 e Cordusio M1.

Linea 19 – dalle 8 alle 16 circa. In servizio tra Castelli-Bausan con transito da Monumentale M5 e Lambrate FS M2-Centrale FS M2/M3. Non transita da Duomo M1/M3, Cairoli M1 e Cadorna M1/22.

Linea 33 – dalle 8,15 alle 11 circa. in servizio tra Lambrate FS M2 e viale Lunigiana. non transita da Repubblica M3 e Garibaldi M2/M5.

Linea 40 – dalle 9,30 alle 15 circa. In servizio tra Cimitero Maggiore e Parco Nord. Non transita da Uruguay M1 e Bonola M1.

Linea 43 – dalle 8,30 alle 16 circa. La linea modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Melchiorre Gioia e corso Sempione/via Piero della Francesca con transito da Garibaldi FS M2/M5 e Monumentale M5.

Linea 48 – dalle 8,30 alle 16. La linea non fa servizio.

Linea 50 – dalle 8,30 alle 16. La linea termina le corse a Cadorna FS M1/M2 e fa capolinea in via Boccaccio, non transita in Cairoli M1.

Linea 54 – dalle 8,30 alle 11,15 circa. La linea modifica il percorso, in entrambe le direzioni, tra Corso Indipendenza e via Larga/Largo Augusto, con transito in Corso XXII Marzo, piazza Cinque Giornate, corso di Porta Vittoria.

Linea 57 – dalle ore 8,30 alle ore 16 circa. In servizio tra Quarto Oggiaro e Garibaldi M2/M5. Non transita da Lanza M2 e Cairoli M1.

Linea 58 – dalle ore 8,30 alle ore 12 circa. In servizio tra via Noale e via Carducci/Cadorna M1/M2. Non fa capolinea in via Minghetti.

Linea 61 – dalle ore 8,30 alle ore 16 circa. In servizio tra largo Murani, via Verziere e largo Augusto, con transito in Corso XXII Marzo, piazza Cinque Giornate, Corso di Porta Vittoria, via Cesare Battisti, via Cavallotti, corso Europa, via Verziere (capolinea con linee 60-84). Non transita da San Babila M1, Lanza M2, Cairoli M1, Cadorna FN M1/M2, Pagano M1 e via Washington.

Linea 64 – dalle ore 9,30 alle ore 14 circa. in servizio tra piazza Axum e Lorenteggio. Non transita da Bonola M1

Linea 67 – dalle ore 8,50 alle ore 12,30 circa. In servizio tra Baggio/via Scanini e De Angeli M1. Non transita da Wagner M1, Pagano M1, Conciliazione M1 e piazzale Baracca.

Linea 68 – dalle ore 8,50 alle ore 13,30 circa. In servizio tra QT8 M1 e via Bergognone. Non transita da Bonola M1, Uruguay M1, Lampugnano M1, Amendola M1 e Conciliazione M1.

Linea 69 – dalle ore 9,30 alle ore 15 circa. In servizio tra Molino Dorino M1-piazza Firenze e Molino Dorino M1-Bonola M1. Non transita nella tratta Bonola M1 e via Gallarate.

Linea 78 – dalle ore 9 alle ore 15,30 circa. In servizio tra Lotto M1/M5-Bisceglie M1 e via Govone-piazza Firenze e con transito in via Cenisio, piazza Caneva, via principe Eugenio. Non transita da San Siro Stadio M5 e Portello M5.

Linea 80 – dalle ore 9,30 alle ore 14,30 circa. In servizio tra De Angeli M1 e piazza Sant’Elena. Non transita da San Siro Stadio M5, via Caldera e Quinto Romano.

Linea 94 – dalle ore 8,30 alle ore 16 circa. In servizio tra Cadorna FN M1/M2 e piazza Cinque Giornate. Non transita da piazza Cavour, Turati M3, Moscova M2 e Porta Volta.

Linea 98 – dalle ore 9,30 alle ore 14 circa. La linea modifica il percorso in direzione Lotto M1/M5 da piazzale Segesta a Lotto M1/M5. Non transita da via Gavirate.

Notturna M1 – dalle ore 19 di sabato 7 alle ore 24 di domenica 8. La linea modifica il percorso, in entrambe le direzioni, tra piazzale Oberdan e via Visconti di Modrone. Non transita da Palestro M1.