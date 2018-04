Bimba morta di otite: inchiesta a Brescia e ispettori da Roma

La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sul decesso della bimba di 4 anni arrivata in condizioni gravissime al Civile di Brescia per un’otite che si era estesa al cervello dopo che due ospedali l’avevano visitata senza ricoverarla. La piccola stava male ormai da oltre un mese e i genitori l’avevano portata all’ospedale di Manerbio e poi alla Poliambulanza. In entrambi i casi era stata visitata ma non ricoverata. Sabato scorso era stata portata agli Spedali Civili dove i medici l’hanno ricoverata immediatamente in Rianimazione Pediatrica. Purtroppo però la piccola è morta ieri in tarda serata. Si muove anche il Ministero della Salute: “A seguito di quanto riportato dagli organi di informazione in merito al decesso di una bambina di quattro anni, inizialmente visitata all’Ospedale di Manerbio e successivamente presa in carico presso gli Spedali Civili di Brescia il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin ha disposto l’invio della task force presso le strutture coinvolte per accertare quanto accaduto. Della Task force fanno parte, tra gli altri, esperti dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), carabinieri del Nas e ispettori del Ministero della Salute”.