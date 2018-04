A Garbagnate in Jazz c’è Sarah Jane Morris

Organizzata dall’assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Garbagnate Milanese, la terza edizione di “Garbagnate in Jazz” si svolgerà dal 6 al 20 aprile con il titolo “Swing in Italy”: tre appuntamenti imperdibili – tutti a ingresso gratuito – con i Jazz Lag, Sarah Jane Morris, la CDpM Europe Big Band diretta da Sergio Orlandi e alcuni solisti ospiti (le vocalist Paola Milzani e Caterina Comeglio e il pianista Claudio Angeleri).

Nelle intenzioni degli organizzatori (il direttore artistico della manifestazione è il sassofonista Gabriele Comeglio), la rassegna vuole essere anche un omaggio ai numerosi jazzisti italiani o di origine italiana (da Nick La Rocca, direttore dell’Original Dixieland Jazz Band, che incise il primo disco di jazz, al violinista Joe Venuti, dal chitarrista Eddie Lang a Henry Mancini, senza dimenticare Gorni Kramer e molti altri) che hanno avuto un ruolo importante nella storia e nella crescita di questo genere musicale.

Il primo concerto della terza edizione è in programma venerdì 6 aprile (Corte Valenti, via Monza 12, ore 21), con il live dei Jazz Lag. Attivo dal 2004 e con numerosi concerti in Italia e all’estero, questo gruppo è una piccola big band in miniatura, una swing orchestra composta da dieci elementi distribuiti tra sezione voci (trio vocale femminile), sezione fiati (tromba, sax e clarinetto) e sezione ritmica (piano, chitarra, contrabbasso e batteria). Dal Traditional Jazz di inizio ‘900 fino ai grandi classici della Swing Era, la Jazz Lag Orchestra ripercorre i capolavori della storia dello swing attraverso le composizioni dei suoi maestri più celebri, sia americani (tra cui Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington, e Counte Basie) sia italiani (tra cui Carosone, Gorni Kramer e Natalino Otto). La formazione lombarda propone uno show di forte impatto, curato non solo sotto l’aspetto musicale, ma anche a livello scenografico e coreografico.

Giovedì 12 aprile, al Cinema Teatro Italia (via Varese 29; ore 21) spazio al progetto “Ladies sing the Blues” e, in particolare, riflettori puntati su Sarah Jane Morris, artista inglese dalla voce leggendaria, che ha legato il suo nome alla storica band dei Communards di Jimmy Somerville. Dal pop al jazz, dal blues alla canzone d’autore, Sarah Jane Morris, che da sempre si ispira al suo idolo Billie Holiday, è un nome di primo piano della scena mondiale e ha saputo imporsi con uno stile sofisticato e molto personale. A Garbagnate la cantante inglese (molto nota nel nostro Paese grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo, prima con Riccardo Fogli e poi con Riccardo Cocciante, con cui vinse l’edizione del 1991) sarà accompagnata dalla Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio. Questa formazione ha al suo attivo collaborazioni prestigiose con jazzisti di caratura mondiale quali Franco Ambrosetti, Bob Mintzer, Lee Konitz, Randi Brecker, Dee Dee Bridgewater e Patty Austin ed è attualmente in tournée con lo spettacolo “Sing and swing” con Massimo Lopez. Alla big band si uniranno anche due apprezzate interpreti italiane: Paola Milzani e Caterina Comeglio.

“Garbagnate in Jazz” si concluderà venerdì 20 aprile (Corte Valenti; ore 21) con l’esibizione della CDpM Europe Big Band diretta da Sergio Orlandi (ospiti il pianista Claudio Angeleri e le vocalist Maggie Charlton e Simona Zambetti). Quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario del mitico concerto, alla Carnegie Hall di New York, della big band di Benny Goodman. Da allora quella data viene comunemente indicata come l’inizio dell’era dello Swing, la musica che ha fatto ballare tutta l’America, ma anche l’Europa del Dopoguerra. Il concerto della CDpM Europe Big Band ripercorrerà il repertorio delle più famose orchestre dell’epoca, tra cui quelle di Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington e Tommy Dorsey, oltre allo stesso Benny Goodman.

Garbagnate in Jazz-Swing in Italy (da venerdì 6 a venerdì 20 aprile).

Venerdì 6 aprile – Jazz Lag, Corte Valenti, via Monza 12.

Giovedì 12 aprile – “Ladies sing the Blues” con Sarah Jane Morris. Soliste ospiti: Paola Milzani e Caterina Comeglio, Cinema Teatro Italia, via Varese 29.

Venerdì 20 aprile – “Swing Night” con CDpM Europe Big Band diretta da Sergio Orlandi. Ospite: Claudio Angeleri, Corte Valenti, via Monza 12.

Inizio concerti ore 21, ingresso libero. Info: Servizio Biblioteca, tel. 02-99073700