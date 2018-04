“DESPACITO” di LUIS FONSI featuring DADDY YANKEE è il video più visto di sempre su YOUTUBE superando l’incredibile cifra di 5 MILIARDI di VISUALIZZAZIONI.

“DESPACITO” ha battuto la concorrenza distanziando di molto i successivi video ossia “See You Again” di Wiz Khalifa e Charlie Puth (fermi a 3.49 miliardi) e “Shape Of You” di Ed Sheeran fermo a 3.41 miliardi.

Basterebbe questa notizia per capire il fenomeno mondiale che ha seguito la pubblicazione del brano di LUIS FONSI featuring DADDY YANKEE ma i risultati di “DESPACITO” vanno ben oltre i 5 MILIARDI di YOUTUBE (numero che suona ancora più straordinario se pensiamo che la popolazione mondiale è di 7 miliardi di persone).

DESPACITO” è un successo davvero mondiale: #1 nella classifica di vendita nei principali mercati del mondo: Irlanda, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Svizzera, Svezia, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Canada, Australia, primo in UK (dove non era mai capitato che una canzone spagnola raggiungesse la vetta della classifica) e primo USA (dove è solo la terza volta nella storia della Billboard Chart che un testo in spagnolo arriva al#1 posto in USA– prima di “DESPACITO” solo “La Bamba” nel 1987 e “la Macarena” nel 1996).

Ma ancora più importante, “DESPACITO” in AMERICA ha eguagliato il record di settimane consecutive al #1 posto della classifica singoli Billboard Hot 100 arrivando a 16 settimane in vetta e raggiungendo Mariah Carey e i Boyz II Man con “One Sweet Day”.

“DESPACITO” è inoltre la canzone più ascoltata in STREAMING di tutti i tempi (ad oggi siamo a oltre 800 milioni di stream per la versione originale e oltre 1 miliardo per la collaborazione con Justin Bieber) rimasta per 12 settimane consecutive al #1 posto della GLOBAL CHART di Spotify.

In Italia “DESPACITO” è stato il primo brano ad ottenere la certificazione di DIAMANTE (ossia oltre 500 mila copie tra download e streaming), da quando esiste il sistema ufficiale Top Of The Music di F.I.M.I. / GfK, ed è rimasto al #1 posto della classifica FIMI/GFK per 14 settimane consecutive oltre ad essere stato tra i brani più programmati dalle radio per oltre 6 mesi.

Nel nostro paese “DESPACITO” ha sbancato tutte le classifiche arrivando al #1 posto ovunque: Spotify, iTunes, Apple, Tim Music e Shazam.