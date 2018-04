Milano, sgombero nel palazzo di via Cavezzali 11

Sgombero in corso per il palazzo di via Cavezzali 11 a Milano, nel cuore della multietnica via Padova. Lo stabile è stato più volte teatro di vari episodi legati a immigrazione clandestina e microcriminalità. La Polizia è arrivata alle 5 di questa mattina avviando lo sgombero degli appartamenti occupati abusivamente e procedendo al censimento dei presenti per il loro successivo allontanamento. Sul posto, in via precauzionale, anche 118 e Vigili del Fuoco. Al momento non si sono verificate particolari tensioni.