Regione, la giunta parte dallo sconto sul superticket sanitario

Nella prima riunione della giunta di Attilio Fontana, oggi a Palazzo Lombardia, dovrebbero essere discusse anche le delibere per il dimezzamento del superticket sanitario e per l’ampliamento della platea dei beneficiari della misura ‘Nidi Gratis’, varato nella scorsa legislatura dalla giunta di Roberto Maroni e indicato in campagna elettorale da Attilio Fontana fra i primi interventi del suo mandato. A quanto si apprende i due documenti sono allo studio degli uffici competenti per le ultime limature e dovrebbero arrivare domani sul tavolo della giunta regionale. Dopo la riunione, alle 12 è prevista la conferenza stampa del governatore Attilio Fontana per illustrare i provvedimenti adottati.