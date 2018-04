Procedono i lavori relativi all’intervento di potenziamento, ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero San Gerardo di Monza. Un progetto che si propone di allineare la struttura ospedaliera ai cambiamenti organizzativi assistenziali e tecnologici che negli ultimi anni hanno modificato il modo di curare. La ristrutturazione consentirà di elevare gli standard strutturali, impiantistici e di comfort alberghiero dell’intera struttura, con importanti ricadute positive sulla salute e sul benessere dei pazienti e degli operatori sanitari.

L’8 marzo 2017, ILSPA, in qualità di Stazione Appaltante, ha consegnato i lavori della seconda fase della ristrutturazione del Monoblocco. In particolare da marzo a dicembre sono stati realizzate le cosiddette “opere propedeutiche di fase 2” cioè tutti i lavori di adeguamento dei reparti dei settori A e C necessari affinché tali reparti potessero ospitare le funzioni insediate ancora nel settore B, nonché tutte le opere di sezionamento impiantistico necessarie allo “disattivazione” del settore B.

Completati tali lavori, si è proceduto al progressivo svuotamento del settore B del Monoblocco dalle attività ospedaliere e dagli arredi e alla consegna delle aree così liberate al cantiere, procedendo per ragioni tecniche principalmente dall’alto verso il basso.

I piani interrato, seminterrato e 3°, infatti, sono stati consegnati nella seconda metà del mese di gennaio, mentre i piani 2°, 4°, 5°, 6° e 7° erano stati consegnati già l’8 di gennaio e i restanti piani Terra, 8°, 9°, 10° e 11° il precedente 19 dicembre 2017.

È potuta così iniziare la fase 2 vera e propria, che vedrà la demolizione delle opere murarie e impiantistiche dell’intero settore B, l’adeguamento strutturale e la completa ristrutturazione di tutti i reparti nonché il rifacimento integrale delle facciate esterne. Il Monoblocco verrà completamente ristrutturato. I pilastri saranno rinforzati e il disegno degli interni interamente rinnovato. Il progetto prevede la rimodulazione degli spazi per ottenere camere di degenza ad uno o due posti letto con bagno e doccia annessi, in conformità alle normative vigenti in materia di accreditamento delle strutture sanitarie.

Le nuove facciate: è prevista la sostituzione integrale di tutte gli elementi delle facciate in modo da conseguire un radicale miglioramento delle prestazioni di isolamento termico ed acustico, accrescere il comfort della degenza e il contenimento dei consumi energetici. Saranno curati in modo speciale gli aspetti estetici e cromatici per rappresentare, con giochi di colore, lo sky-line delle montagne lariane poste all’orizzonte nord della città di Monza.

Lo stato dei lavori: il cantiere ha raggiunto ad oggi un avanzamento di circa il 42%, con una presenza media giornaliera ora attestata di circa 90 risorse. Si prevede un incremento nelle prossime settimane fino a raggiungere, nella fase 2 “a regime”, circa 150 unità al giorno. Il termine dei lavori di fase 2 è previsto il 4 aprile 2019, momento dal quale l’ASST di Monza avvierà la fase di allestimento e trasferimento dell’attività ospedaliera nei nuovi reparti per iniziare poi la successiva fase 3 dal successivo mese di luglio, ossia la ristrutturazione del settore C del Monoblocco. La fase 4, l’ultima prevista, riguarderà la ristrutturazione del settore A e le opere di ricongiungimento dei reparti.