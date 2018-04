Killer in fuga, faceva parte della banda dei tir

E’ Cosimo Balsamo l’uomo in fuga nel bresciano, dopo aver sparato e ucciso due persone. L’uomo, 67 anni, originario di Brindisi, lo scorso mese di gennaio aveva protestato salendo sulla tettoia del tribunale di Brescia e minacciando il suicidio. Nel 2009 era stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio. Faceva parte della “banda dei tir” che derubava in tutto il nord Italia le aziende di trasporto di metalli. per questo motivo era stato condannato e i suoi beni gli erano stati confiscati.