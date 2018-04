Il 25 aprile il Pd in piazza con #Voltiallalibertà

E “Volti alla libertà” lo slogan scelto dal PD Milano Metropolitana per celebrare il 25 Aprile. “C’è bisogno di ricordare i volti e le storie di chi ha animato un coraggioso passato di Resistenza e Liberazione dal nazifascismo – spiega il segretario metropolitano del PD, Pietro Bussolati. Nell’ultimo periodo abbiamo assistito a provocazioni sempre più pericolose che ci ricordano ancora di più l’importanza di tenere alta la guardia sui nostri valori democratici e antifascisti: dall’assassinio di Mireille Knoll, cittadina francese superstite dell’Olocausto a Parigi, al più recente attacco all’Istituto Pedagogico della Resistenza a Milano.

Ecco perché – prosegue Bussolati – vogliamo che i protagonisti delle celebrazioni della Liberazione, quest’anno, siano coloro che hanno combattuto per la Resistenza a Milano Metropolitana; ogni circolo del Partito Democratico adotterà un partigiano, e ne farà sfilare volti e storie al corteo del 25 Aprile. Nel DNA del Partito Democratico c’è la passione per la democrazia, l’antifascismo e la libertà. Volti alla libertà, di ieri e di oggi, per costruire la libertà di domani”, conclude il segretario metropolitano.