Fumano in metro, giovani sudamericani aggrediscono vigilanti Atm

Ennesima aggressione agli uomini della Security Atm in metropolitana a Milano. E’ successo il giorno di Pasqua su un treno della linea 1, all’altezza di Bonola. Durante i controlli a bordo due agenti hanno sorpreso 8 ragazzi di origine sudamericana che fumavano in carrozza. Al semplice invito di spegnere le sigarette prima sono partiti degli insulti e delle prese in giro poi il gruppo si è scagliato contro i due addetti della sicurezza aziendale che si sono difesi senza eccedere. I sudamericani poi sono fuggiti scendendo alla stazione di San Leonardo e scavalcando i tornelli in uscita. Per i due agenti della security 10 giorni di prognosi.