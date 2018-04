Milano, tre furti in casa a Pasquetta

Furto in appartamento in viale Coni Zugna a Milano; nello stesso palazzo due appartamenti al primo piano sono stati “visitati” da topi da appartamento. A chiamare la Polizia è stata la custode del palazzo, una 59enne italiana. I proprietari di uno dei due appartamenti non sono risultati reperibili, gli altri hanno dichiarato che nella loro casa non c’era nulla da rubare. Un altro furto in appartamento è avvenuta, sempre ieri, alle 10.30 in via Faruffini ai danni di un 70enne italiano residente al sesto piano. Sul posto è intervenuta la Polizia allertata dall’anziano. L’uomo rientrando ha trovato l’appartamento a soqquadro, ha denunciato l’ammanco di numerosi gioielli di valore non ancora stimato.