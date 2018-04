Palazzo Ducale chiuso a Pasquetta, proteste e polemiche a Mantova

Turisti delusi e polemiche a Mantova per la chiusura del Castello e del Palazzo Ducale proprio il giorno di Pasquetta. Non sono stati trovati i 20 custodi necessari per garantire l’apertura. Questo perché una legge del 2016 stabilisce che se il giorno di riposo del museo, in questo caso il lunedì, cade in un festivo, l’apertura è possibile solo su base volontaria e la paga è quella di un giorno normale e non di un festivo. Solo 4 custodi erano disposti a lavorare, gli altri non ne hanno voluto sentire parlare. Inutili le proteste dell’associazione degli albergatori e dei commercianti della città. Inutile anche il tentativo di mediazione del sindaco Mattia Palazzi.