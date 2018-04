Appiccano incendio a circolo Pd della Barona

Il circolo PD Barona di via Voltri 4 è stato oggetto, nella notte tra sabato e domenica, di un atto di vandalismo. Ignoti, riferisce il Pd metropplitano, hanno incendiato la porta di ingresso al circolo, causando anche diversi danni di natura economica alle piastrelle e all’impianto elettrico.

“Ennesimo atto intimidatorio ai danni di un circolo del Partito Democratico – denuncia il segretario metropolitano del PD Pietro Bussolati -. Il mio pensiero e la mia solidarietà vanno agli iscritti e al segretario del circolo Stefano Bassi, che sono impegnati quotidianamente sul territorio per rendere più vivibile la vita nei quartieri di periferia. Non può che essere netta la condanna di un atto intimidatorio e vile. Ai vigliacchi che nella notte hanno appiccato il fuoco alla porta, però, voglio dire che non ci fermeranno. Non ci lasceremo intimidire, conclude il segretario: le vostre azioni violente ci fortificano”. “Il nostro circolo è fortemente impegnato in azioni di socialità e aggregazione sul territorio, non saranno certo questi vili attacchi a fermarci. Non ci lasciamo intimidire da chi agisce nella notte per compiere atti vandalici, ma anzi proseguiremo con ancora più determinazione il nostro lavoro per rendere più vivibili e migliorare la vita nei quartieri”. Così il segretario del circolo PD Barona, Stefano Bassi, che rende noto quanto avvenuto nella notte.