Esplosione in azienda a Treviglio, due morti

Esplosione in un’azienda di mangimi a Treviglio, nella bergamasca. Due persone sono morte. E’ successo stamattina. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio e di Dalmine, i soccorritori del 118 e i carabinieri. L’azienda è la Ecb Company, in via Caldenzano. Secondo le prime informazioni, ad esplodere è stata un’autoclave dove vengono effettuate operazioni di bollitura ed essiccazione di materiale organico destinato alla produzione di mangime per allevamento. Al momento dello scoppio gli operai erano al lavoro.