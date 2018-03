Ferrovia del Bernina chiusa per slavine

Fermo per tutto oggi e forse anche domani il mitico treno rosso del Bernina. Slavine sono cadute sui binari in alcuni punti del tracciato e il rischio di nuovi cedimenti di neve è alto a causa delle recenti precipitazioni e dell’innalzamento delle temperature. Le Ferrovie Retiche hanno dovuto interrompere la circolazione mentre, anche con l’aiuto di elicotteri, si stanno facendo cadere gli ammassi nevosi che minacciano la linea e le strade. Dalle Ferrovie Retiche fanno sapere che non è sicuro che la circolazione possa riprendere domani, giorno di Pasqua. Migliaia i turisti che avevano già prenotato i biglietti per una gita proprio in occasione dei giorni festivi. Se non potranno partire verranno rimborsati.