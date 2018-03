Domenica al Museo, le aperture a Milano e in Lombardia

Domenica 1 e lunedì 2 aprile in occasione delle festività di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo i principali musei, parchi archeologici, monumenti e luoghi della cultura statali resteranno aperti, rispettando il normale piano orario e tariffario che prevede, per la sola giornata di Pasqua, l’ingresso gratuito in occasione della “Domenica al museo”. A Pasqua prende il via anche la campagna social dei musei italiani per il mese di aprile dedicata ai fiori nell’arte, come si spiega in una nota del Ministero dei Beni culturali, con l’invito ai visitatori a fotografare e condividere sui social immagini di opere d’arte presenti nelle collezioni raffiguranti le bellezze del regno vegetale. In Lombardia, secondo quanto riportato sul sito del Mibact, sono al momento 39 le strutture che aderiscono all’iniziativa. Tredici i musei aperti a Milano: Museo civico di storia naturale, Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea, Museo Studio Francesco Messina, Casa museo Boschi Di Stefano, Acquario e Civica Stazione Idrobiologica, Galleria d’arte moderna, Musei del Castello Sforzesco, Museo del Cenacolo Vinciano, Pinacoteca di Brera, Castello Sforzesco, Gallerie d’Italia, Civico Museo archeologico, Armani/Silos. Nel resto della Lombardia, secondo l’elenco del ministero: Galleria dell’Accademia Tadini di Lovere, Parco nazionale delle incisioni rupestri di Naquane, Villa Romana e Antiquarium di Desenzano del Garda, Rocca scaligera di Sirmione, Grotte di Catullo e Museo archeologico di Sirmione, Parco archeologico del teatro e dell’anfiteatro di Cividate Camuno, Museo archeologico nazionale della Valle Camonica, Fornaci romane di Lonato, Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo a Capo di Ponte, Museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica, Santuario di Minerva di Breno, Civico museo archeologico Paolo Giovio, Pinacoteca civica di Palazzo Volpi, Tempio Voltiano e Museo storico Giuseppe Garibaldi a Como, Villa Romana e Antiquarium di Palazzo Pignano, Museo Civico “Ala Ponzone” – Pinacoteca museo stradivariano a Cremona, Museo archeologico di Cremona, Palazzo ducale di Mantova (Museo archeologico nazionale e Museo di Palazzo ducale), Cappella espiatoria a Monza, Civico museo archeologico di Casteggio e dell’Oltrepò pavese, Museo della Certosa di Pavia, Parco delle incisioni rupestri con Rupe Magna di Grosio, Palazzo Besta a Teglio, Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio, Area archeologica Monsorino di Golasecca.