Appiano Gentile, incendio in deposito rifiuti

Incendio in un capannone a Oltrona, vicino ad Appiano Gentile (Co), in un centro di stoccaggio rifiuti sulla provinciale 24. La struttura era sede, in passato, di una tessitura. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e Milano con 10 automezzi. A quanto si apprende la struttura è già stata messa sotto sequestro in precedenza dopo che i carabinieri avevano scoperto rifiuti ammassati illegalmente. Dal luogo del rogo si è levato una colonna di fumo nero, che si nota a parecchia distanza e che ha allarmato i cittadini: molte sono state le telefonate ai centralini delle forze dell’ordine.