Milano, tre nuovi campi di calcio per bambini

La bella stagione porta tre nuovi campi da calcio per i più piccoli. Si sono conclusi in questi giorni i lavori per la realizzazione di tre strutture di 9×18 metri, dotate di erba sintetica e porte in metallo, recintate con una rete alta 2 metri per evitare l’uscita del pallone. I nuovi campi si trovano a Parco Martiri della Libertà all’interno del Parco della Martesana (Municipio 2), ai Giardini Bompiani, lato Piazza Giovanni XXIII (Municipio 8) e a Muggiano in via Jemolo (Municipio 7) e si uniscono ad altre due strutture realizzate lo scorso dicembre in via Rogoredo (Municipio 4) e via Dora Baltea (Municipio 9), sul modello di quella di piazzale Bacone, riqualificata l’estate scorsa.

“Le giornate si allungano e finalmente i bambini possono tornare a divertirsi all’aria aperta – sottolinea l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran .- Queste strutture, come le aree gioco, rappresentano un importante fattore di aggregazione e socialità nei quartieri, in centro come in periferia. Per questo stiamo lavorando per incrementarne ancora il numero. Ricordiamo che anche i privati possono dare il proprio contributo attraverso contratti di sponsorizzazione e collaborazione previsti dal progetto ‘Cura e Adotta il Verde Pubblico’”. In totale oggi sono 34 i campi da calcetto realizzati e gestiti dall’Assessorato al Verde su oltre 400 strutture sportive all’aperto in tutta la città tra campi da calcio e calcetto, basket/pallavolo, schettinaggio, skateboard, rugby, ping pong, softball, tennis, bocce.