Ferrovie: Fontana, investimenti subito o regionalizziamo

Investimenti sulla rete ferroviaria lombarda. Li chiede il neo presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, annunciando un incontro a breve con l’amministratore delegato di Rfi “perché vogliamo capire se c’è un progetto di sviluppo nella Regione – spiega – un piano industriale a dieci anni per recuperare il gap tecnologico e strutturale”. In una intervista rilasciata a Mf Fontana spiega che la “rete regionale del trasporto su ferro è molto arretrata” e dunque è urgente lavorare per il miglioramento della rete. Il governatore ha poi aggiunto che in mancanza di un concreto progetto di sviluppo non esiterà ad avviare un processo di regionalizzazione.