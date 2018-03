Gdf, sequestrate 4 mila confezioni di anabolizzanti a Orio al Serio

La Guardia di Finanza di Orio al Serio, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli, durante i controlli dei passeggeri in transito presso lo scalo

aeroportuale bergamasco, ha sequestrato oltre 4.000 confezioni di prodotti farmaceutici,

noti come “anabolizzanti” o “dopanti”, altamente dannosi per la salute.

L’azione di vigilanza dei Finanzieri per contrastare i traffici illeciti si concentra anche su

quelle sostanze utilizzate principalmente da sportivi e body builder, che contengono

principi attivi vietati dal WADA (World Anti-Doping Agency) e dal Ministero della Salute.

Attraverso uno studio delle rotte considerate a rischio per lo specifico traffico di sostanze

illegali, i militari hanno intercettato 14 passeggeri in arrivo allo scalo aeroportuale

bergamasco con al seguito, nascoste nel bagaglio, numerose confezioni di farmaci

proibiti. Si tratta di prodotti che, oltre ad essere utilizzati al di fuori di ogni prescrizione e

controllo medico, sono spesso di provenienza sconosciuta, talvolta privi di garanzie sulla

loro reale composizione, costituendo grave pericolo per la salute chi li assume.

I militari, nel corso dei controlli, una volta riscontrata l’appartenenza dei farmaci alle liste

dei prodotti vietati, hanno proceduto al loro sequestro, denunciando alla Procura della

Repubblica di Bergamo coloro che li trasportavano, che rischiano una condanna da tre

mesi a tre anni di reclusione ed una multa fino a 50 mila euro.

Dei quattordici denunciati, provenienti prevalentemente dalla Bulgaria, dalla Polonia,

dalla Spagna, dalla Romania e dall’Inghilterra, cinque sono risultati “addetti ai lavori” in

quanto pugili, body builder e personal trainer. Gli altri si sono prestati, quali corrieri, a

trasportare gli anabolizzanti che, se non intercettati, sarebbero finiti nei circuiti illegali di

vendita sul territorio nazionale.

I farmaci dopanti aumentano notevolmente la massa muscolare riducendo quella grassa,

ma sono in grado di causare gravi alterazioni alle ossa, al fegato, al sistema

cardiovascolare e riproduttivo e di alterare sensibilmente la psiche. In alcuni casi

possono provocare addirittura la morte per le gravi alterazioni che possono avvenire sia

a livello epatico che a livello cardiocircolatorio.

I risultati dei controlli dei finanzieri testimoniano l’impegno della Guardia di Finanza per

intercettare ogni forma di illecito traffico a salvaguardia della sicurezza del Paese e della

salute dei cittadini, soprattutto attraverso il presidio degli spazi doganali, crocevia di

numerosi passeggeri che, nel tentativo di eludere i controlli, cercano di introdurre sul

territorio nazionale sostanze illegali, da destinare al mercato clandestino.