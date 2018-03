Il Consiglio di Amministrazione di ATM S.p.A., riunitosi oggi, ha varato il progetto di bilancio dell’esercizio 2017, che verrà presentato per approvazione all’Assemblea degli Azionisti il prossimo 11 aprile 2018.

Il risultato netto di Gruppo è pari a €39,3 milioni, rispetto agli €9,3 milioni del 2016. L’EBIT 2017 è pari a €31,3 milioni, in incremento rispetto al 2016 di €17,5 milioni. Le attività correnti passano da €415,1 milioni a €395,1 milioni, prevalentemente per effetto della variazione dei crediti Iva chiesti a rimborso. La posizione finanziaria netta è attiva per €215,9 milioni. Il capitale investito netto è pari a €1.632,9 milioni ed è coperto per il 67% dal patrimonio netto.

Più passeggeri e più regolarità: il 2017 è stato l’anno record di passeggeri, superando anche il carico dell’anno di Expo. Sull’intera rete ATM metropolitana e di superficie, sono stati 750 milioni i passeggeri che hanno scelto di muoversi con i mezzi pubblici, contro i 736 milioni del 2015, e i 728 milioni nel 2016. L’aumento di oltre il 3% nel numero di viaggiatori rispetto all’anno precedente si è accompagnato ad un incremento della vendita dei titoli di viaggio del 4% rispetto al 2016. Questo risultato è ancor più notevole se inserito nel contesto nazionale che vede la diminuzione di passeggeri nell’ambito del trasporto pubblico locale.