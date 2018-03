“Seridò”, l’evento più grande d’Italia dedicato ai bambini e alle loro famiglie, riaprirà per il ventiduesimo anno consecutivo le sue grandi porte ai bambini di tutta Italia, che aspettano con ansia questo grande momento.

Dal 25 aprile al 6 maggio Serido’ ospiterà i bambini di tutte le età che potranno giocare negli oltre 100 spazi gioco a loro dedicati connotati da un comun denominatore: a genitori e figli fa proprio bene giocare insieme.

Una festa creata Adasm Fism Brescia (l’associazione delle scuole dell’infanzia) e cresciuta, negli anni, fino a diventare una delle manifestazioni più attese d’Italia. Ogni anno oltre 150 mila visitatori affollano i padiglioni del Centro Fiera del Garda di Montichiari.

Tutto, qui, è a misura di bambino: si può giocare liberamente confrontandosi con nuove esperienze di gioco su 50.000 metri quadrati coperti e con più di 300 animatori. Tra le attività di maggior successo i teatri, i burattini, i cavalli, le Barchette a pedali, i laboratori creativi, i giochi “tuttigiùperterra”, le mega costruzioni, i truccabimbi, i gonfiabili, l’immancabile trenino e quanto possa stimolare la curiosità degli ospiti. Nel padiglione interamente dedicato allo sport i bambini potranno misurarsi in tante discipline sportive, individuando magari quella per cui si sentono più portati. Tra queste più particolari il free climbing, l’atletica leggera, il tiro con l’arco e il golf.

Nell’originale spazio “Libera un libro” si potranno scambiare i libri per favorire una maggior diffusione della lettura e, per i “piccoli piccoli” un grande spazio esclusivamente riservato ai protagonisti da 1 a 3 anni, un Seridò in miniatura dedicato tutto a loro.

Come ogni anno a Seridò le famiglie possono trascorrere insieme un’intera giornata di serenità e divertimento anche grazie ai servizi a disposizione come: parcheggio gratis, nursery, self service, le aree ristoro e aree pic-nic (anche coperte) con oltre 5.000 posti a sedere. Inoltre, i bambini fino a 12 anni entrano gratis e possono giocare gratuitamente con tutti i giochi.